Calciomercato Genoa: Ranocchia a un passo. Nodo bonus per Balotelli (Di venerdì 25 settembre 2020) Calciomercato Genoa: Andrea Ranocchia sarebbe vicinissimo ad approdare in rossoblù. Per Balotelli c'è la grana bonus La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato del Genoa. Passi avanti per l'arrivo di Mario Balotelli al Genoa. La giornata di ieri sembra avere rappresentato una possibile svolta in tal senso, essendo emersa la reciproca volontà delle parti di portare avanti questa complessa operazione analizzando i termini dei bonus che potrebbero dare corpo a questo accordo. Balotelli al Brescia era partito da una base contrattuale di un milione che sulla carta avrebbe avuto la possibilità di lievitare sino a quattro, con possibili extra legati alla salvezza del ...

DiMarzio : Non solo il #Genoa su #Sanabria: il #Verona è pronto a sottoporre un'offerta al Betis - Glongari : #Balotelli ed il #Genoa ad un passo dal sì. Affare in conclusione un anno di contratto più un altro di opzione.… - Gazzetta_it : #Balotelli riparte dal #Genoa: parti vicine. E ritroverebbe due vecchi amici... - STOCALCIO1 : ??? Il #Genoa sembra molto vicino all'acquisto di #Ranocchia dell'#Inter. Per lui pronto un triennale #SerieA #Calciomercato #Premier - passione_inter : Ranocchia lascia l'Inter! Ultimi dettagli definiti col Genoa: presto la fumata bianca - -