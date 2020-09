Calciomercato Crotone: contatti con il Lecce per Falco (Di venerdì 25 settembre 2020) Calciomercato Crotone: il club calabrese è attivissimo sul mercato ed è in contatto con il Lecce per Filippo Falco Il Crotone è scatenato sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio il club calabrese è su Filippo Falco, fantasista del Lecce. Tra i vertici delle due società è stato registrato anche un primo contatto. L’ex Bologna ha giocato lo scorso anno in Serie A con la maglia del Lecce, disputando 30 partite, segnando 4 gol e servendo anche 6 assist. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020): il club calabrese è attivissimo sul mercato ed è in contatto con ilper FilippoIlè scatenato sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio il club calabrese è su Filippo, fantasista del. Tra i vertici delle due società è stato registrato anche un primo contatto. L’ex Bologna ha giocato lo scorso anno in Serie A con la maglia del, disputando 30 partite, segnando 4 gol e servendo anche 6 assist. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Crotone, #Reca in arrivo in città - DiMarzio : Il #Crotone su #Falco - SCalciomercato : ? Dopo l'esperienza alla Spal, il terzino sinistra Arkadiusz #Reca ???? trova un'altra squadra in Serie A. Ad accogli… - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: Il #Crotone su #Falco - sportli26181512 : Calciomercato Crotone, contatti per Falco del Lecce. Ufficiale Reca: Il club rossoblù è pronto a puntare sull’attac… -