Audi A3 - Aperti gli ordini per le versioni 1 0 mild hybrid e g-tron

trong>Audi

trong>ordini

trong>versioni

trong>mild

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 settembre 2020) L'trong> ha aperto glitrong> in Italia per la A3 30 TFSI Mhev Sic e per la 30 g-ic. Si tratta di duetrong> già annunciate in precedenza e ora disponibili, rispettivamente, con prezzi a partire da 30.150 e 31.900 euro.La 1.0 ibrida ora anche automatica. La A3 30 TFSI Mhev adotta l'1.0 litri tre cilindri da 110 CV e 200 Nm con sistematrong> ybrid a 48V e viene ora proposta anche con il cambio automatico, che affianca il manuale già disponibile. Prestazioni e consumi migliorano grazie alle doti del doppia frizione a sette marce: la Sportback, infatti, dichiara percorrenze da 19,6 km/l ed emissioni di 116-130 ...