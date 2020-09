Attacco con coltello a Parigi | quattro feriti gravi

(Di venerdì 25 settembre 2020)con. L’aggressione è avvenuta vicino alla sede di Charlie Hebdo.(FRANCIA) –connella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della sede di Charlie Hebdo. Il primo bilancio parla di. E’ caccia all’uomo. Notizia in aggiornamento

