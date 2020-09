Ambra Angiolini | l’annuncio tanto atteso è arrivato | i fan non stanno già più nella pelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ne è passato di tempo da quandoera l’idolo di migliaia di ragazzine che ogni pomeriggio si sintonizzavano su Non è la Rai. Erano gli anni Novanta e anche la stessaera giovanissima. Poi è diventata una bravissima attrice, tra le migliori del cinema italiano, con una carriera è in continua ascesa, oltre che mamma di due ragazzi ormai adolescenti. Anche su Instagram, 43 anni, è molto amata e seguita. Uno dei suoi ultimi post, per dire, ha fatto il giro della rete: si è mostrata completamente al naturale in un selfie. Anche se non è una delle vip più attive sul social, anche lei non deve aver resistito alla mania delle star di immortalarsi in versione “casalinga”, quindi lo scatto mentre è alle prese con una notte ...