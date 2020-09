Alessandra Mastronardi I Cesaroni «Sì a una reunion, No a una nuova stagione» VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Alessandra Mastronardi, I Cesaroni «Vorrei una reunion, ma non una nuova stagione» Dopo l’intervista ad Antonello Fassari nel 2019, chiudiamo il cerchio con il parere finale di Alessandra Mastronardi su I Cesaroni. Ancora oggi nel 2020, a distanza di 14 anni dalla prima puntata, in molti desiderano una settima stagione per riparare in qualche modo il finale disastroso dell’ultima serie (2014). Durante la conferenza stampa de L’Allieva 3, ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 25 settembre 2020), I«Vorrei una, ma non una» Dopo l’intervista ad Antonello Fassari nel 2019, chiudiamo il cerchio con il parere finale disu I. Ancora oggi nel 2020, a distanza di 14 anni dalla prima puntata, in molti desiderano una settimaper riparare in qualche modo il finale disastroso dell’ultima serie (2014). Durante la conferenza stampa de L’Allieva 3, ...

Raiofficialnews : Torna la serie di @RaiUno tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, con Alessandra Mastronardi e… - RaiPlay : Ci siamo! “L’Allieva 3” sta arrivando su #RaiPlay!!! Alessandra Mastronardi e @LinoGuanciale ci raccontano (quasi… - Raiofficialnews : Tornano Alice Allevi e Claudio Conforti: #LAllieva3, da domenica #27settembre in prima visione su @RaiUno, con Ales… - CCokina12 : RT @alemastronardif: Debutto boom per #LAllieva3 su #Rai1: la prima puntata conquista 4.334.000 spettatori per il 19,5% di share e vince la… - alemastronardif : Debutto boom per #LAllieva3 su #Rai1: la prima puntata conquista 4.334.000 spettatori per il 19,5% di share e vince… -