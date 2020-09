‘Uomini e Donne’, un’ex corteggiatrice (ed ex fidanzata di un attuale concorrente del ‘Gf Vip 5’) è in dolce attesa: l’annuncio! (Di giovedì 24 settembre 2020) Alla lista delle coppie che in questo 2020 hanno annunciato di essere in dolce attesa si aggiunge anche quella formata dall’influencer ed ex corteggiatrice Ginevra Lambruschi e dall’attaccante ventenne Mirko Antonucci. Ginevra è già nota al grande pubblico per aver preso parte a Uomini e Donne – seppure per un breve periodo – nelle vesti di corteggiatrice di Marco Cartasegna, ma non solo, perché la ragazza annovera nel suo curriculum sentimentale flirt famosi, tra cui l’ex corteggiatore e ora concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli; il cantante Riki; il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Nicolò e anche Stash dei The Kolors, ora in procinto di diventare anche lui genitore. La Lambruschi ha voluto condividere la lieta ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 settembre 2020) Alla lista delle coppie che in questo 2020 hanno annunciato di essere insi aggiunge anche quella formata dall’influencer ed exGinevra Lambruschi e dall’attaccante ventenne Mirko Antonucci. Ginevra è già nota al grande pubblico per aver preso parte a Uomini e Donne – seppure per un breve periodo – nelle vesti didi Marco Cartasegna, ma non solo, perché la ragazza annovera nel suo curriculum sentimentale flirt famosi, tra cui l’ex corteggiatore e oradel Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli; il cantante Riki; il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Nicolò e anche Stash dei The Kolors, ora in procinto di diventare anche lui genitore. La Lambruschi ha voluto condividere la lieta ...

