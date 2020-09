“Un africano ci entra nudo nelle case, defeca e sputa alla gente”. Il grido d’aiuto dei cittadini di Rieti (Di giovedì 24 settembre 2020) Rieti, 24 set – Ancora situazioni di estremo degrado portato da immigrati, degrado che finisce per coinvolgere le esistenze e la qualità della vita dei cittadini italiani. Ancora disperati con problemi psichici arrivati dalle regioni del Terzo mondo, scaricati qui da Ong «umanitarie» che non si preoccupano certo della sorte dei loro «protetti» una volta salpate le ancore per nuove missioni nel Mediterraneo: l’importante è portarli in Italia, tutto ciò che accade dopo non è più un problema loro. L’appello Ed è dalle pagine del sito Rietilife che parte un appello per risolvere la situazione che sta coinvolgendo un immigrato senza tetto di origini africane e i residenti degli stabili situati lungo via Angelo Maria Ricci, presso la stazione ferroviaria di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020), 24 set – Ancora situazioni di estremo degrado portato da immigrati, degrado che finisce per coinvolgere le esistenze e la qualità della vita deiitaliani. Ancora disperati con problemi psichici arrivati dalle regioni del Terzo mondo, scaricati qui da Ong «umanitarie» che non si preoccupano certo della sorte dei loro «protetti» una volta salpate le ancore per nuove missioni nel Mediterraneo: l’importante è portarli in Italia, tutto ciò che accade dopo non è più un problema loro. L’appello Ed è dalle pagine del sitolife che parte un appello per risolvere la situazione che sta coinvolgendo un immigrato senza tetto di origini africane e i residenti degli stabili situati lungo via Angelo Maria Ricci, presso la stazione ferroviaria di ...

emergenzavvf : Un’autoscala per raggiungere il piano e accedere dall’esterno, tecniche e manovre speleo per portar fuori dall’appa… - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: Il disperato appello dei cittadini di un quartiere di Rieti in balia di un immigrato alcolizzato e con squilibri mentali h… - OverlookHotel71 : RT @Cris25255507: @lucianomare2 @francescatotolo Se ti dico che discendi da un africano ti viene un esaurimento nervoso? ?? - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Il disperato appello dei cittadini di un quartiere di Rieti in balia di un immigrato alcolizzato e con squilibri mentali h… - n_nad1a : RT @Sebla991: @lucianomare2 @francescatotolo Lucianino caro, alla prima occasione fai un test del DNA, quando scoprirai che il tuo sangue è… -

