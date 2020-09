Ue non riconosce Lukashenko presidente: "Giuramento illegitimo" (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Unione europea si rifiuta di riconoscere Alexander Lukashenko come presidente della Bielorussia. Lo ha reso noto il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, sostenendo che “la cosiddetta inaugurazione” del 23 settembre del nuovo mandato “manca di ogni legittimità democratica”.“Le elezioni del 9 agosto non sono state né libere né eque”, si legge nella nota diffusa dall’Alto rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza dell’Ue.“L’Ue non riconosce risultati falsificati. Di conseguenza, la cosiddetta inaugurazione del 23 settembre e il nuovo mandato rivendicato da Alexander Lukashenko non hanno alcuna legittimità democratica” e “contraddicono direttamente la volontà di ampi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Unione europea si rifiuta dire Alexandercomedella Bielorussia. Lo ha reso noto il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, sostenendo che “la cosiddetta inaugurazione” del 23 settembre del nuovo mandato “manca di ogni legittimità democratica”.“Le elezioni del 9 agosto non sono state né libere né eque”, si legge nella nota diffusa dall’Alto rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza dell’Ue.“L’Ue nonrisultati falsificati. Di conseguenza, la cosiddetta inaugurazione del 23 settembre e il nuovo mandato rivendicato da Alexandernon hanno alcuna legittimità democratica” e “contraddicono direttamente la volontà di ampi ...

DantiNicola : Il governo italiano deve chiarire fin da subito, con una posizione netta, che l'Italia non riconosce #Lukashenko qu… - pfmajorino : La Lega si è astenuta. Che schifo. Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezi… - lucianonobili : Il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione molto dura sulla #bielorussia: non riconosce la vittoria di… - alian_maria : RT @DantiNicola: Il governo italiano deve chiarire fin da subito, con una posizione netta, che l'Italia non riconosce #Lukashenko quale pre… - Affaritaliani : L’Ue non riconosce Lukashenko: “Manca di legittimità democratica' -