Temptation Island | Filippo Giraldini | chi è il tentatore veneto

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - felpapig1 : RT @Corriere: Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - anto_naples2 : RT @Masse78: Temptation Island: Programma in cui la gente s’incazza, sta male e piange per le stesse identiche cose che hanno fatto anche l… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La scorsa puntata di Temptation Island è stata sicuramente molto forte, sia per le coppi coinvolte che per gli spettatori da casa. Le parole rivolte al genere femminile hanno infatti scatenato un'acce ...Il 18 gennaio Ashley Graham è diventata mamma del piccolo Isaac, figlio che lei e il marito Justin Ervin hanno tanto atteso. La modella aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal lavoro per go ...