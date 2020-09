Serie A, designazioni arbitrali 2ª giornata: Juve Roma a Di Bello (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata di Serie A L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni ufficiali per la seconda giornata di Serie A che comincerà sabato alle 15 con Torino-Atalanta. Bologna – Parma: Valeri Tolfo – Schirru IV: Massimi VAR: Pasqua AVAR: Vivenzi Cagliari – Lazio: Massa De Meo – Fiore IV: Di Martino VAR: Chiffi AVAR: Paganessi Crotone – Milan: Pairetto Galetto – Zingarelli IV: Ayroldi VAR: Mariani AVAR: Costanzo Inter – Fiorentina: Calvarese Fiorito – Liberti IV: Maresca VAR: Giacomelli AVAR: Preti Napoli – Genoa: Sacchi Lo Cicero – Rossi C. IV: Fourneau VAR: La Penna AVAR: Giallatini Roma – Juventus: Di Bello Tegoni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono stati designati gli arbitri per la secondadiA L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato leufficiali per la secondadiA che comincerà sabato alle 15 con Torino-Atalanta. Bologna – Parma: Valeri Tolfo – Schirru IV: Massimi VAR: Pasqua AVAR: Vivenzi Cagliari – Lazio: Massa De Meo – Fiore IV: Di Martino VAR: Chiffi AVAR: Paganessi Crotone – Milan: Pairetto Galetto – Zingarelli IV: Ayroldi VAR: Mariani AVAR: Costanzo Inter – Fiorentina: Calvarese Fiorito – Liberti IV: Maresca VAR: Giacomelli AVAR: Preti Napoli – Genoa: Sacchi Lo Cicero – Rossi C. IV: Fourneau VAR: La Penna AVAR: Giallatinintus: DiTegoni ...

sportli26181512 : Arbitri di B, Frosinone-Empoli a Manganiello. Lecce-Pordenone, c'è Giua: Rese note le designazioni della 1ª giornat… - TUTTOJUVE_COM : Roma-Juventus verrà arbitrata da Di Bello. Le designazioni per il 2° turno di Serie A - sportli26181512 : Arbitri di A, Roma-Juve a Di Bello. Massa per Cagliari-Lazio: Ecco le designazioni per la 2ª giornata: Inter-Fioren… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, le designazioni arbitrali: Di Bello per Juve-Roma. Inter-Fiorentina a Calvarese - ilnapolionline : Serie B - Designazioni 1^ giornata: Fabbri per la Salernitana - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie A, le designazioni arbitrali: Di Bello per Juve-Roma. Inter-Fiorentina a Calvarese TUTTO mercato WEB Serie A, designazioni arbitrali 2ª giornata: Juve Roma a Di Bello

L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni ufficiali per la seconda giornata di Serie A che comincerà sabato alle 15 con Torino-Atalanta.

Serie A: Inter-Fiorentina a Calvarese, Di Bello per Roma-Juve

Sacchi dirigerà Napoli-Genoa, Pairetto per Crotone-Milan ROMA (ITALPRESS) - Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo a dirigere sabato alle 20.45, a San Siro, Inter-Fiorentina, uno degli antic ...

L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni ufficiali per la seconda giornata di Serie A che comincerà sabato alle 15 con Torino-Atalanta.Sacchi dirigerà Napoli-Genoa, Pairetto per Crotone-Milan ROMA (ITALPRESS) - Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo a dirigere sabato alle 20.45, a San Siro, Inter-Fiorentina, uno degli antic ...