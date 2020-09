Sant’Antimo, 21enne ferito con sei colpi di pistola: Gaetano ha perso entrambe le gambe (Di giovedì 24 settembre 2020) Sant’Antimo. Ha perso entrambe le gambe Gaetano Ferraioli Barbuto, il 21enne ferito agli arti inferiori da 6 colpi di pistola dopo un diverbio per motivi di viabilità. Gaetano è finito in coma farmacologico e dopo tre giorni è stato trasferito al Cardarelli (lui era ricoverato a Frattamaggiore), dove qui i medici lo hanno sottoposto all’amputazione delle … L'articolo Sant’Antimo, 21enne ferito con sei colpi di pistola: Gaetano ha perso entrambe le gambe Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Sant’Antimo. HaleFerraioli Barbuto, ilagli arti inferiori da 6didopo un diverbio per motivi di viabilità.è finito in coma farmacologico e dopo tre giorni è stato trasal Cardarelli (lui era ricoverato a Frattamaggiore), dove qui i medici lo hanno sottoposto all’amputazione delle … L'articolo Sant’Antimo,con seidihaleTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

