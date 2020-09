Roma-Juve con il pubblico: ufficiale, mille tifosi all'Olimpico (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , ha firmato l'ordinanza con cui si consente, in considerazione delle disposizioni normative attualmente vigenti, la partecipazione del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , ha firmato l'ordinanza con cui si consente, in considerazione delle disposizioni normative attualmente vigenti, la partecipazione del ...

Si chiama Lorenzo Colombo, ha compiuto 18 anni l’8 marzo, ma da stasera (e per qualche settimana) dovrà sostituire nientepopodimeno che Zlatan Ibrahimovic, il fuoriclasse di 39 anni che nel Milan dei ...

Mercato Roma | Allegri dice si. Juventus già decisiva per Fonseca?

La posizione di Paulo Fonseca è in bilico in casa Roma. L’allenatore giallorosso, infatti, è a rischio dopo un inizio di stagione decisamente turbolento per i capitolini. Il 3-0 a tavolino contro il ...

