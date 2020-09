Regionali Campania: la vittoria di De Luca dice molto. E Zingaretti dovrebbe fare attenzione (Di giovedì 24 settembre 2020) Vero è che in politica i voti non si sommano e non si sottraggono scomponendo a tavolino le alleanze a urne chiuse. Ma siccome è un gioco, facciamolo, giusto per divertirci. Prendiamo lo straripante dato di Vincenzo De Luca in Campania, riconfermato governatore con quasi il 70% delle preferenze. Sottraiamo il pur buon risultato del Pd, il suo partito. Il primo partito in Campania, con il 17%. De Luca avrebbe comunque ottenuto la maggioranza assoluta, il 53%. Sempre per assurdo – ma mica tanto, in qualche comune Pd e Forza Italia si sono alleati – spostiamo i voti dei dem sulla casella del candidato del centrodestra, Stefano Caldoro. Il suo modesto 18% si sarebbe innalzato a un meno imbarazzante 35%. E per i fautori dell’alleanza giallo-rosa che ha funzionato molto bene a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Vero è che in politica i voti non si sommano e non si sottraggono scomponendo a tavolino le alleanze a urne chiuse. Ma siccome è un gioco, facciamolo, giusto per divertirci. Prendiamo lo straripante dato di Vincenzo Dein, riconfermato governatore con quasi il 70% delle preferenze. Sottraiamo il pur buon risultato del Pd, il suo partito. Il primo partito in, con il 17%. Deavrebbe comunque ottenuto la maggioranza assoluta, il 53%. Sempre per assurdo – ma mica tanto, in qualche comune Pd e Forza Italia si sono alleati – spostiamo i voti dei dem sulla casella del candidato del centrodestra, Stefano Caldoro. Il suo modesto 18% si sarebbe innalzato a un meno imbarazzante 35%. E per i fautori dell’alleanza giallo-rosa che ha funzionatobene a ...

