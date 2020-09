Quando il grigio mette allegria (Di giovedì 24 settembre 2020) Il colore grigio spesso viene associato all’abitudine, alla prudenza e, soprattutto, a una qual certa noia. Grigio uguale grigiore, insomma. E pensare che alla fine del Medioevo era considerato l’opposto del nero, e quindi portatore di positività e simbolo di felicità. Fashionisticamente parlando, le sue svariate sfumature, dal perla all’antracite, sono la perfetta via di mezzo tra le incrollabili certezze di black e white: a piacere sono la sua discrezione, la sua pacatezza e la sua abilità nel creare i più sottili e raffinati giochi di luce e chiaroscuro. Non dimentichiamoci infatti che questo colore altro non è il risultato dell’aggiunta di una punta di bianco – più o meno intensa, a seconda della sfumatura che si vuole ottenere – al nero. La celeberrima mezza misura, appunto, sinonimo di equilibrio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Il colore grigio spesso viene associato all’abitudine, alla prudenza e, soprattutto, a una qual certa noia. Grigio uguale grigiore, insomma. E pensare che alla fine del Medioevo era considerato l’opposto del nero, e quindi portatore di positività e simbolo di felicità. Fashionisticamente parlando, le sue svariate sfumature, dal perla all’antracite, sono la perfetta via di mezzo tra le incrollabili certezze di black e white: a piacere sono la sua discrezione, la sua pacatezza e la sua abilità nel creare i più sottili e raffinati giochi di luce e chiaroscuro. Non dimentichiamoci infatti che questo colore altro non è il risultato dell’aggiunta di una punta di bianco – più o meno intensa, a seconda della sfumatura che si vuole ottenere – al nero. La celeberrima mezza misura, appunto, sinonimo di equilibrio.

