Nvidia GeForce RTX 3090 non aveva nemmeno aperto i pre-order e Nvidia già si scusava per il 'tutto esaurito' (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche se molte delle notizie sono incentrate su Xbox Series X e PlayStation 5, dobbiamo ricordarci che dal fronte PC Nvidia sta pubblicando le sue nuove schede grafiche. Dopo Nvidia GeForce RTX 3080 ora è il turno dell'RTX 3090 disponibile da oggi.Ebbene, memore di quanto successo con la precedente scheda, Nvidia questa volta ha messo le mani avanti. La società, attraverso un post sul blog ufficiale, riconosce i problemi riscontrati con le vendite della RTX 3080 e si scusa in anticipo per le eventuali carenze nelle scorte della sua nuova scheda di fascia alta."Dal momento che abbiamo costruito GeForce RTX 3090 per un gruppo unico di utenti, come la TITAN RTX prima di essa, vogliamo scusarci in anticipo per ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche se molte delle notizie sono incentrate su Xbox Series X e PlayStation 5, dobbiamo ricordarci che dal fronte PCsta pubblicando le sue nuove schede grafiche. DopoRTX 3080 ora è il turno dell'RTXdisponibile da oggi.Ebbene, memore di quanto successo con la precedente scheda,questa volta ha messo le mani avanti. La società, attraverso un post sul blog ufficiale, riconosce i problemi riscontrati con le vendite della RTX 3080 e si scusa in anticipo per le eventuali carenze nelle scorte della sua nuova scheda di fascia alta."Dal momento che abbiamo costruitoRTXper un gruppo unico di utenti, come la TITAN RTX prima di essa, vogliamo scusarci in anticipo per ...

