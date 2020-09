Milan, Kjaer: “Ibrahimovic positivo? Pensiamo solo al Bodo/Glimt” (Di giovedì 24 settembre 2020) “La positività di Ibrahimovic? Ci troviamo tutti in questa situazione nel mondo, che sia lui o un familiare a casa è la stessa cosa. Noi Pensiamo solo alla partita e al nostro lavoro“. Lo ha detto Simon Kjaer, nel pre-partita di Milan-Bodo/Glimt, match valido per il terzo turno preliminare di Europa League, in merito alla positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono concentrati sulla sfida contro i norvegesi: “Loro hanno tanta fiducia perchè in Norvegia hanno vinto tante partite – sottolinea il difensore danese ai microfoni di Dazn – ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Abbiamo il massimo rispetto, ma dobbiamo fare noi la partita“. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “La positività di Ibrahimovic? Ci troviamo tutti in questa situazione nel mondo, che sia lui o un familiare a casa è la stessa cosa. Noialla partita e al nostro lavoro“. Lo ha detto Simon, nel pre-partita di/Glimt, match valido per il terzo turno preliminare di Europa League, in merito alla positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono concentrati sulla sfida contro i norvegesi: “Loro hanno tanta fiducia perchè in Norvegia hanno vinto tante partite – sottolinea il difensore danese ai microfoni di Dazn – ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Abbiamo il massimo rispetto, ma dobbiamo fare noi la partita“.

