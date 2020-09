Luis Suarez, il caso ridotto a tifo calcistico. Ma perché nessuno parla di lotta di classe? (Di giovedì 24 settembre 2020) Un esame di lingua italiana che doveva sancire l’acquisizione della cittadinanza italiana (e quindi comunitaria) e l’inizio dell’avventura dell’attaccante uruguagio Luis Suarez con la maglia della Juventus, è finito male. È finito per la precisione con una nota del procuratore della Repubblica Raffaele Cantone in cui si legge che “dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa”. Al momento si sa poco più di questo considerando che le indagini sono ancora in una fase embrionale (l’indagine sull’ateneo risale a febbraio ma riguardava altri capi d’accusa, la vicenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un esame di lingua italiana che doveva sancire l’acquisizione della cittadinanza italiana (e quindi comunitaria) e l’inizio dell’avventura dell’attaccante uruguagiocon la maglia della Juventus, è finito male. È finito per la precisione con una nota del procuratore della Repubblica Raffaele Cantone in cui si legge che “dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa”. Al momento si sa poco più di questo considerando che le indagini sono ancora in una fase embrionale (l’indagine sull’ateneo risale a febbraio ma riguardava altri capi d’accusa, la vicenda ...

fernandopalomo : Dove giocherà Luis Suarez? Sará nuovo giocatore dell’Atletico. - DiMarzio : Caso #Suarez, la posizione del legale #Turco - ilpost : Come prendere la cittadinanza italiana se non ti chiami Luis Suarez - Luis_Mi_Gue : RT @Corriere: «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche giorno do… - CinqueColonne : L'esame di Luis Suarez nel mirino della procura, tutto falso? La Guardia di Finanza ha proceduto all’acquisizione d… -