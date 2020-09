Llorente in uscita dal Napoli: un top club spagnolo lo tenta (Di giovedì 24 settembre 2020) In casa Napoli si fanno valutazioni sul mercato in entrata e in uscita. Tra le possibili cessioni potrebbe esserci anche Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo non sembra rientrare nei piani di Gennaro Gattuso e sarebbe così destinato a lasciare gli azzurri già in questa sessione di mercato.caption id="attachment 867107" align="alignnone" width="1024" Llorente (getty images)/captionFUTUROLlorente potrebbe fare ritorno in Spagna. Il Corriere dello Sport ha individuato nel Siviglia la squadra più interessata al giocatore ex Juventus. Peraltro lo stesso Fernando aveva già militato nel club andaluso nel 2015/16. Anche l'Inter potrebbe farsi avanti, dato che Antonio Conte aveva allenato Llorente nel 2013/14 ai tempi della ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) In casasi fanno valutazioni sul mercato in entrata e in. Tra le possibili cessioni potrebbe esserci anche Fernando. L'attaccantenon sembra rientrare nei piani di Gennaro Gattuso e sarebbe così destinato a lasciare gli azzurri già in questa sessione di mercato.caption id="attachment 867107" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionFUTUROpotrebbe fare ritorno in Spagna. Il Corriere dello Sport ha individuato nel Siviglia la squadra più interessata al giocatore ex Juventus. Peraltro lo stesso Fernando aveva già militato nelandaluso nel 2015/16. Anche l'Inter potrebbe farsi avanti, dato che Antonio Conte aveva allenatonel 2013/14 ai tempi della ...

