Grillini | non si dimettono perché non sanno cosa fare

di Biagio Riccio. Dunque è finito tutto. Ha ritenuto Di Battista che questa sia la peggiore sconfitta; ciò implicherebbe un meccanismo elementare nella deontologia politica: quello delle dimissioni. Così avveniva nella prima Repubblica per l'alto senso dello Stato e per il rispetto della dignità politica. Ricordiamo, per esempio, le dimissioni dei presidenti del Consiglio De Mita e Massimo D'Alema o dei cinque ministri democristiani quando fu votata la legge Mammi' sulle televisioni di Berlusconi o quando si dimise, con acuta sensibilità politica, Mino Martinazzoli appena seppe che Sindona si avvelenò in carcere con una tazzina di caffè. Di Maio e tutta la delegazione grillina dovrebbero avere il pudore di lasciare lo scranno da ministri, perché il popolo così sta decretando ad ogni competizione ...

