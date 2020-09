Grave incidente ai mondiali di ciclismo, la campionessa Chloe Dygert finisce in un fossato (Di giovedì 24 settembre 2020) C'&eGrave; stato un brutto incidente che ha coinvolto la ciclista americana Chloe Dygert, grande favorita per la vittoria finale nella cronometro individuale dei mondiali di Imola: Dygert dopo una curva si &eGrave; ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) C'&e; stato un bruttoche ha coinvolto la ciclista americana, grande favorita per la vittoria finale nella cronometro individuale deidi Imola:dopo una curva si &e; ...

FABRIANO – Dopo 5 giorni di agonia, ha smesso di lottare Luca Silvestrini, il giovane chef fabrianese vittima del tragico incidente avvenuto venerdì 18 settembre sulla Provinciale del Conero, all’alte ...

Brutto incidente alla ciclista americana Chloe Dygert, campionessa del mondo e grande favorita nella cronometro individuale donne in corso ai Mondiali di Imola. L'atleta americana, quando a metà perco ...

FABRIANO – Dopo 5 giorni di agonia, ha smesso di lottare Luca Silvestrini, il giovane chef fabrianese vittima del tragico incidente avvenuto venerdì 18 settembre sulla Provinciale del Conero, all'alte ...