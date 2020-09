Grave incidente a Roma, bimbo investito da un autobus: corsa in eliambulanza per il piccolo di 9 anni (Di giovedì 24 settembre 2020) Brutto incidente quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:40, a Roma, a Largo Montenerodomo. Un bambino, classe 2011, &eGrave; stato investito da un autobus della linea Tpl. Il piccolo di 9 anni &eGrave; stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza al Bambino Ges&uGrave;, mentre l’autista del bus, classe 1967, &eGrave; stato portato al Policlinico Tor Vergata per tutti gli accertamenti di rito. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Locale del Gruppo VI Torri. su Il Corriere della Citt&aGrave;. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Bruttoquello avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:40, a, a Largo Montenerodomo. Un bambino, classe 2011, &e; statoda undella linea Tpl. Ildi 9&e; stato trasportato in codice rosso con l’al Bambino Ges&u;, mentre l’autista del bus, classe 1967, &e; stato portato al Policlinico Tor Vergata per tutti gli accertamenti di rito. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Locale del Gruppo VI Torri. su Il Corriere della Citt&a;.

SkyTG24 : Incidente sul lavoro a #Milano, operaio precipita da impalcatura: grave - CorriereCitta : Grave incidente a Roma, bimbo investito da un autobus: corsa in eliambulanza per il piccolo di 9 anni - larenait : Grave un 32enne in provincia di #Verona - ilGianca_ : Dopo anni di equitazione (e un incidente grave), ho capito perché i cavalli hanno le narici così grandi. Provate vo… - PantheonVerona : L'uomo sembra fosse uscito dall'auto dopo aver avuto un incidente. Il 32enne è stato portato all'ospedale in codice… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente GRAVE INCIDENTE A BELPASSO , SCONTRO AUTO MOTO 95047 Siracusa. Incidente di via Piazza Armerina, è morta la 67enne investita da una moto

È morta lo scorso lunedì, quattro giorni dopo il drammatico incidente stradale avvenuto in via Piazza Armerina ... Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportata in ospedale in codice rosso, ...

Il mistero dell'incidente del passo di Djatlov: autopsie, riapertura delle indagini, fiction

É stato definito un mistero alpinistico senza precedenti, l’incidente che costò la vita ad esperti e giovani escursionisti russi sul monte Otorten, sulla catena degli Urali. L’incidente del Passo Dyat ...

È morta lo scorso lunedì, quattro giorni dopo il drammatico incidente stradale avvenuto in via Piazza Armerina ... Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportata in ospedale in codice rosso, ...É stato definito un mistero alpinistico senza precedenti, l’incidente che costò la vita ad esperti e giovani escursionisti russi sul monte Otorten, sulla catena degli Urali. L’incidente del Passo Dyat ...