Google aggiorna Maps per mostrare i focolai di COVID-19 (Di giovedì 24 settembre 2020) Google aggiorna Maps per mostrare i focolai di coronavirus a partire da questa settimana. Nelle aree geografiche colpite da nuovi focolai del COVID-19, Google aggiunge un nuovo aggiornamento codificato a colori.A partire da questa settimana, l’app Maps mostrerà le medie di sette giorni di nuovi casi di COVID-19 per ogni 100.000 abitanti. Le aree scelte mostreranno se i casi stanno aumentando o diminuendo e saranno ombreggiate con uno dei sei colori per indicare quanti nuovi casi sono stati segnalati.App Immuni: dove scaricare e come funziona l’app contro il coronavirusGoogle Maps mostrerà presto il numero di casi di COVID-19In ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 24 settembre 2020)perdi coronavirus a partire da questa settimana. Nelle aree geografiche colpite da nuovidel-19,aggiunge un nuovomento codificato a colori.A partire da questa settimana, l’appmostrerà le medie di sette giorni di nuovi casi di-19 per ogni 100.000 abitanti. Le aree scelte mostreranno se i casi stanno aumentando o diminuendo e saranno ombreggiate con uno dei sei colori per indicare quanti nuovi casi sono stati segnalati.App Immuni: dove scaricare e come funziona l’app contro il coronavirusmostrerà presto il numero di casi di-19In ...

