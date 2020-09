Dieselgate - Martin Winterkorn è accusato anche di manipolazione dei mercati

(Di giovedì 24 settembre 2020) L'ex presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen,, dovrà rispondere a un nuovo capo d'imputazione nell'ambito del processo sulin Germania. Il tribunale di Braunschweig ha, infatti, avviato un procedimento contro l'ex numero uno del costruttore tedesco perdei.Non ha avvisato gli investitori.dovrà difendersidalle accuse di frode commerciale organizzata e altri capi d'imputazione precedentemente formulati. Secondo i pubblici ministeri, insieme ad altri dirigenti della Volkswagen, l'ex presidente avrebbe avallato l'utilizzo dei defeat device illegali su alcune vetture diesel del gruppo senza informare gli investitori della portata della frode sulle emissioni, per ...

Martin Winterkorn è già accusato di frode commerciale organizzata, evasione fiscale, frode aggravata, abuso d'ufficio e violazione della legge contro la concorrenza sleale L'ex amministratore delegato ...