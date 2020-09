Covid, in ascensore dopo un colpo di tosse le particelle circolano per mezz'ora (Di giovedì 24 settembre 2020) particelle infette possono circolare nell'aria di un fino a 30 minuti dopo il colpo di di una persona contagiata da . Lo sostiene uno studio dell'Università di Amsterdam, che ha simulato una serie di ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020)infette possono circolare nell'aria di un fino a 30 minutiildi di una persona contagiata da . Lo sostiene uno studio dell'Università di Amsterdam, che ha simulato una serie di ...

Particelle infette possono circolare nell'aria di un ascensore fino a 30 minuti dopo il colpo di tosse di una persona contagiata da Covid. Lo sostiene uno studio dell'Università di Amsterdam, che ha s ...

Particelle infette possono circolare nell'aria di un ascensore fino a 30 minuti dopo il colpo di tosse di una persona contagiata da Covid. Lo sostiene uno studio dell'Università di Amsterdam, che ha s ...