Covid-19 | allarme Ue sulla seconda ondata | ' Numeri superiori al picco di marzo'

(Di giovedì 24 settembre 2020) 'Con un numero di casi che in alcuni Stati membri è superiore aldello scorso, è palese che la crisi non è alle spalle'. L'avvertimento arriva dalla commissaria europea alla Salute, Stella ...

Nove casi nuovi di coronavirus e 2 ricoveri in più ieri in Calabria. Continuano intanto a salire i pazienti positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ...La Commissione europea lancia l'allarme: "La situazione in alcuni Paesi dell'Unione è peggiore che a marzo, siamo preoccupati, se vogliamo evitare un nuovo lockdown generalizzato i governi devono pren ...