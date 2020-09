Cervinara | domani l’Asl effettuerà i tamponi ai contatti diretti dei due positivi

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Due letà riscontrate nelle scorse ore nel comune di. La conferma è arrivata dal neo sindaco Caterina Lengua. Nella giornata diè previsto lo screening per idelle duetà al Covid-19. Ecco l’annuncio: “Il Sindaco Caterina Lengua ed il consigliere comunale Filuccio Tangredi comunicano che, come richiesto, domattina, a partire dalle ore 9.00 personale sanitario dell’Asl effettuerà ialle persone che hanno avutocon i dueregistrati nella giornata di ieri. Le operazioni si svolgeranno nella sala consiliare del comune ...

irpiniatimes1 : Cervinara, domani lo screening sui contatti diretti dei i due positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Cervinara domani

https://www.irpiniatimes.it

Gara tra due squadre che posso ambire alle zone alte della classifica sarà quella, in programma alle 15:30, del gruppo O tra Scafatese e Buccino Volcei. I canarini, già vincenti contro l’Alfaterna, at ...Ecco i convocati per la gara di domani, in programma allo stadio “Ambrosini” di Venticano, contro la Virtus Avellino, valevole per il primo turno di Coppa Italia. (Grafica a cura dell’Ufficio Stampa ...