Caso Suarez, l’ex Inter Luisito: “Successa la stessa cosa con Recoba” (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ex attaccante dell’Inter Luisito Suarez, Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua sul Caso che negli ultimi giorni sta facendo molto discutere e che vede protagonista un altro Luis Suarez con l’esame di italiano svolto all’Università di Perugia. “Hanno cercato di trovare una strada più breve, sbagliando – commenta – Il percorso regolare era diverso. All’Inter mi successe la stessa cosa con Recoba, mi contattarono per cercare e trovare i suoi parenti alle Canarie. Poi però trovarono un’altra strada per velocizzare il procedimento.” Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ex attaccante dell’venuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua sulche negli ultimi giorni sta facendo molto discutere e che vede protagonista un altro Luiscon l’esame di italiano svolto all’Università di Perugia. “Hanno cercato di trovare una strada più breve, sbagliando – commenta – Il percorso regolare era diverso. All’mi successe lacon Recoba, mi contattarono per cercare e trovare i suoi parenti alle Canarie. Poi però trovarono un’altra strada per velocizzare il procedimento.”

