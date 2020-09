Cambiamenti climatici, un applauso alla svolta green del campione di corse in montagna (Di giovedì 24 settembre 2020) Nell’epoca post-covidica una grande incognita grava anche sulle attività sportive di montagna, e in attesa di capire che cosa ne sarà della prossima stagione sciistica, sono appena ricominciate, a dire il vero assai timidamente, le gare di corsa in montagna. Si sa che le competizioni, professionali e/o amatoriali, hanno una funzione promozionale di prim’ordine anche per la cosiddetta sport-industry, un comparto che solo in Italia viaggiava fino al 2019 sui 10 miliardi di euro di giro d’affari, con 900 aziende e 45mila occupati. E’ rimasto in sospeso il circuito forse più spettacolare, quello dei Vertical Kilometer, dove dei mostri di velocità e potenza corrono intorno ai duemila metri di dislivello all’ora (considerate che viaggia ai 300 metri l’ora l’escursionista classico, quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Nell’epoca post-covidica una grande incognita grava anche sulle attività sportive di, e in attesa di capire che cosa ne sarà della prossima stagione sciistica, sono appena ricominciate, a dire il vero assai timidamente, le gare di corsa in. Si sa che le competizioni, professionali e/o amatoriali, hanno una funzione promozionale di prim’ordine anche per la cosiddetta sport-industry, un comparto che solo in Italia viaggiava fino al 2019 sui 10 miliardi di euro di giro d’affari, con 900 aziende e 45mila occupati. E’ rimasto in sospeso il circuito forse più spettacolare, quello dei Vertical Kilometer, dove dei mostri di velocità e potenza corrono intorno ai duemila metri di dislivello all’ora (considerate che viaggia ai 300 metri l’ora l’escursionista classico, quello ...

lofioramonti : Sempre attuale, soprattutto per chi era a Roma questa sera durante la 'bomba d'acqua', come ormai la chiamano i med… - RaiTre : Studi scientifici dimostrano che l'inquinamento dell'aria ha amplificato l'epidemia. L’accelerazione dei cambiament… - giuliainnocenzi : L’81% degli italiani pensa che l’emergenza sanitaria sia l’occasione per contrastare i cambiamenti climatici.Siamo… - clikservernet : Cambiamenti climatici, un applauso alla svolta green del campione di corse in montagna - Noovyis : (Cambiamenti climatici, un applauso alla svolta green del campione di corse in montagna) Playhitmusic - -