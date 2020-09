Calciomercato Serie C, doppio colpo Palermo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ultimi movimenti in Serie C di mercato: il Palermo pronto a ufficializzare un doppio colpo di mercato. In attesa di Piccolo (Cremonese), Kanoute (Catanzaro) è in città ed ha firmato un biennale. E poi: Bifulco (Napoli, era alla Juve Stabia) rinforza il Padova, Gasperi (Südtirol) va al Legnago, Nanni (Crotone) al Cesena, Sane (Verona) all’Arezzo, Zugaro (Inter) va alla Giana che ci prova per Pesenti (Padova), Calcagni (Arzignano) e Fracassini (Arezzo) al Matelica, Cigagna (Venezia, era a Pontedera) ed Esposito (Frosinone) alla Paganese, Bordin (Spezia, era alla Pistoiese) e Cuppone (Pisa, era a Monopoli) alla Casertana, Cigliano (Casertana) e Ruggiero (Livorno) al Bisceglie, mentre Forte (Milan, era al Lecco) va alla Cavese. Dopo Iocolano, il Lecco è pronto a ingaggiare anche Minesso del ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Ultimi movimenti inC di mercato: ilpronto a ufficializzare undi mercato. In attesa di Piccolo (Cremonese), Kanoute (Catanzaro) è in città ed ha firmato un biennale. E poi: Bifulco (Napoli, era alla Juve Stabia) rinforza il Padova, Gasperi (Südtirol) va al Legnago, Nanni (Crotone) al Cesena, Sane (Verona) all’Arezzo, Zugaro (Inter) va alla Giana che ci prova per Pesenti (Padova), Calcagni (Arzignano) e Fracassini (Arezzo) al Matelica, Cigagna (Venezia, era a Pontedera) ed Esposito (Frosinone) alla Paganese, Bordin (Spezia, era alla Pistoiese) e Cuppone (Pisa, era a Monopoli) alla Casertana, Cigliano (Casertana) e Ruggiero (Livorno) al Bisceglie, mentre Forte (Milan, era al Lecco) va alla Cavese. Dopo Iocolano, il Lecco è pronto a ingaggiare anche Minesso del ...

Il Corriere dello Sport è sicuro: Allegri apre alla Roma. L’ex tecnico della Juve non ne può più di stare fuori e vuole ritrovare una panchina, possibilmente in Serie A. Per questo motivo Allegri sare ...

Oltre a riportare il calcio bosino in serie D, cogliendo l’assist offerto su un piatto d’argento dal Busto 81, la Città Giardino è riuscita in un colpo solo a ribadire la sua egemonia sulla prima ...

