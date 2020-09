Brutta tr*** hai finito di dire str*** Ilaria Capua a DiMartedì | attacco sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) “a haidite”.ha svelato l'orrore che è costretta a sopportare ogni volta che appare in televisione. Nello specifico a;, dove solo due giorni fa aveva spiegato che c'erano avvisaglie di una seconda ondata di coronavirus in gran parte d'Europa, mentre l'Italia non deve abbassare la guardia pur avendo una situazione epidemiologica sotto controllo al momento. Lasi era espressa con il solito garbo e soprattutto con equilibrio, doti che a diversi suoi colleghi sono mancate durante questi lunghi mesi di apparizioni televisive. Eppure si è ritrovata coperta di offese pesanti: “Il mercoledì mattina - ha scritto su Twitter - lo battezzo con ...