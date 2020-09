Autostrade, governo e Benetton ad un passo dalla rottura. In corso il cda di Atlantia. Rispunta l’opzione revoca delle concessioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Nervi tesi nel consiglio di amministrazione di Atlantia, la società quotata che controlla Autostrade per l’Italia(Aspi), iniziato nella tarda mattinata. L’accordo con il governo, delineato lo scorso per il disimpegno della famiglia Benetton rischia di saltare, rottura che potrebbe essere ufficialmente comunicata già domani. Per il Sole 24 ore, la Cassa depositi e prestiti (braccio “armato” del ministero dell’Economia) sarebbe pronta ad abbandonare il tavolo della trattativa a causa della distanza incolmabile tra le parti su alcuni aspetti dirimenti. I risvolti tecnici della vicenda sono intricati ma, stringi stringi, il succo è uno: soldi. Non ci voleva un genio per capire che tutti gli accordi tra l’ esecutivo e il gruppo a fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Nervi tesi nel consiglio di amministrazione di, la società quotata che controllaper l’Italia(Aspi), iniziato nella tarda mattinata. L’accordo con il, delineato lo sper il disimpegno della famigliarischia di saltare,che potrebbe essere ufficialmente comunicata già domani. Per il Sole 24 ore, la Cassa depositi e prestiti (braccio “armato” del ministero dell’Economia) sarebbe pronta ad abbandonare il tavolo della trattativa a causa della distanza incolmabile tra le parti su alcuni aspetti dirimenti. I risvolti tecnici della vicenda sono intricati ma, stringi stringi, il succo è uno: soldi. Non ci voleva un genio per capire che tutti gli accordi tra l’ esecutivo e il gruppo a fine ...

