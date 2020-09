Aumento pensioni invalidità 2020: pubblicata la circolare Inps n°107, i dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) La tanto attesa circolare attuativa che gli invalidi civili totali attendevano dal 20 luglio scorso é finalmente arrivata, si tratta della circolare n°107 datata 23/09/2020, che stabilisce regole e modalità per ottenere il tanto agognato Aumento ‘al milione’ del proprio assegno. L’oggetto della stessa é: ” Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento deldiciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari dipensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984,n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 24 settembre 2020) La tanto attesaattuativa che gli invalidi civili totali attendevano dal 20 luglio scorso é finalmente arrivata, si tratta dellan°107 datata 23/09/, che stabilisce regole e modalità per ottenere il tanto agognato‘al milione’ del proprio assegno. L’oggetto della stessa é: ” Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento deldiciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari dipensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984,n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto ...

ringetto65 : RT @campaninimarco: Record! Nel giorno del mio compleanno l'#Inps fa uscire la circolare che spiega come fare domanda per ottenere l'aumen… - MarceVann : RT @campaninimarco: Record! Nel giorno del mio compleanno l'#Inps fa uscire la circolare che spiega come fare domanda per ottenere l'aumen… - dans2008 : @CarloCalenda Calenda chi ci assicura che votando lei non ci ritroviamo con le solite ricette rigoriste: ticket san… - AlessandroV1953 : RT @campaninimarco: Record! Nel giorno del mio compleanno l'#Inps fa uscire la circolare che spiega come fare domanda per ottenere l'aumen… - infoitsalute : Ecco quando l’INPS pagherà l’aumento delle pensioni di invalidità e gli arretrati -