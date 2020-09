Aggressione omofoba in piazza Bellini: due denunciati (Di giovedì 24 settembre 2020) Un 41enne e un 33enne napoletani sono stati denunciati per percosse aggravate dopo l’Aggressione avvenuta a piazza Bellini venerdì scorso. La squadra mobile e il commissariato Decumani (Napoli), nel corso dell’attività investigativa avviata a seguito di un’Aggressione commessa lo scorso venerdì sera in piazza Bellini, hanno denunciato per percosse aggravate, un 41enne con precedenti di … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020) Un 41enne e un 33enne napoletani sono statiper percosse aggravate dopo l’avvenuta avenerdì scorso. La squadra mobile e il commissariato Decumani (Napoli), nel corso dell’attività investigativa avviata a seguito di un’commessa lo scorso venerdì sera in, hanno denunciato per percosse aggravate, un 41enne con precedenti di …

fanpage : Marlon e Mattias, vittime di una brutale aggressione omofoba - Napoliflash24 : Napoli: due denunce per aggressione omofoba in centro - - News24Italy : #Aggressione omofoba: la risposta in una grande manifestazione di piazza - glucanto : @larthal Prende “la cagna” me la dà in testa e se ne va! (Marche: aggressione omofoba al borgo “Le Ville” di un pic… - granieri_gianlu : RT @RamonGrun: @PBerizzi @repubblica Che è successo oggi? Nessun saluto romano? Nessuna svastica? Nessuna scritta razzista sui citofoni? Ne… -