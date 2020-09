West Side Story e Assassinio sul Nilo: data di uscita posticipata (Di mercoledì 23 settembre 2020) Disney ha annunciato le nuove date di uscita di West Side Story e Assassinio sul Nilo, confermando lo spostamento del debutto nei cinema. West Side Story e Assassinio sul Nilo hanno una nuova data di uscita: 10 dicembre 2021 e 18 dicembre 2020 rispettivamente. Il debutto sugli schermi del musical diretto da Steven Spielberg slitta così di ben un anno, mentre il sequel diretto da Kenneth Branagh di qualche mese. West Side Story riporterà nelle sale il musical di Broadway diventato un film nel 1961 e ispirato alla classica storia di Romeo e Giulietta. Il lungometraggio ha conquistato ben 10 premi Oscar, tra ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Disney ha annunciato le nuove date didisul, confermando lo spostamento del debutto nei cinema.sulhanno una nuovadi: 10 dicembre 2021 e 18 dicembre 2020 rispettivamente. Il debutto sugli schermi del musical diretto da Steven Spielberg slitta così di ben un anno, mentre il sequel diretto da Kenneth Branagh di qualche mese.riporterà nelle sale il musical di Broadway diventato un film nel 1961 e ispirato alla classica storia di Romeo e Giulietta. Il lungometraggio ha conquistato ben 10 premi Oscar, tra ...

mvrtyf : MA HANNO POSTICIPATO PURE WEST SIDE STORY VAFFANCULO - cinespression : Disney sposta le date di Black Widow, West Side Story, Eternals e Assassinio sul Nilo - youwillbefovnd : non mamma che all’improvviso inizia a cantare america da west side story - myshieldluke : Hanno spostato la data di uscita di West Side Story di un anno, mai na gioia - maaxxx95 : La Disney ha spostato a non si sa quando Death on the nile e West Side story. Che palle, dovevano comprare per forza la Fox?. -

