Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2020 ore 09 | 15

(Di mercoledì 23 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBREORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA REGIONALE SABINA AL KM 9+400 NEI PRESSI DI STIMIGLIANO, PERMANGONO CODE RESIDUE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA ...