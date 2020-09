Uomini e Donne: "bacio umido" e massaggi tra Gemma e Paolo (Video) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, sembra che ci siano stati passi in avanti nella conoscenza tra Gemma e Paolo anche se quest'ultimo, in studio, ha ridimensionato un po' quanto avvenuto tra loro.Gemma, come di consueto, al termine della scorsa registrazione, si è sfogata, rimproverando agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti il fatto di aver chiesto insistentemente un bacio tra lei e Paolo: 23 settembre 2020 15:51. Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella puntata di oggi di, sembra che ci siano stati passi in avanti nella conoscenza traanche se quest'ultimo, in studio, ha ridimensionato un po' quanto avvenuto tra loro., come di consueto, al termine della scorsa registrazione, si è sfogata, rimproverando agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti il fatto di aver chiesto insistentemente untra lei e: 23 settembre 2020 15:51.

