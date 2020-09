Suarez, il saluto del Barcellona: “Grazie Luis” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Barcellona saluta Luis Suarez, da pochi minuti ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante uruguaiano lascia i blaugrana dopo sei anni, 283 presenze, 198 gol e 109 assist. Questo il post di congedo del club catalano: #9raciasLuis pic.twitter.com/kahOzjGWjw — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020 Foto: Twitter Barcellona L'articolo Suarez, il saluto del Barcellona: “Grazie Luis” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsaluta Luis, da pochi minuti ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante uruguaiano lascia i blaugrana dopo sei anni, 283 presenze, 198 gol e 109 assist. Questo il post di congedo del club catalano: #9raciasLuis pic.twitter.com/kahOzjGWjw — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020 Foto: TwitterL'articolo, ildel: “Grazie Luis” proviene da Alfredo Pedullà.

officialmaz : Come ho anticipato ieri @FIGC ha aperto un'inchiesta sul caso #Suarez. Ciò, affinché possa avere visione degli atti… - junews24com : Suarez lascia il Barcellona: il saluto del club catalano - FOTO - - CuginoPaolo : RT @officialmaz: Come ho anticipato ieri @FIGC ha aperto un'inchiesta sul caso #Suarez. Ciò, affinché possa avere visione degli atti e pren… - _alaq_ : RT @officialmaz: Come ho anticipato ieri @FIGC ha aperto un'inchiesta sul caso #Suarez. Ciò, affinché possa avere visione degli atti e pren… - Stefy_1987 : C'è anche il saluto al sole ?? e un 'Caro mamma' che sembra preso dall'esame di Suarez. -