Sfida a due per Antonio Marin: il Monza ci prova (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Monza targato Berlusconi–Galliani, dopo aver stravinto il campionato di Serie C, punta a disputare un campionato di Serie B da protagonista. Nelle ultime ore, è venuto fuori l’interesse della squadra brianzola nei confronti di Antonio Marin, calciatore in forza alla Dinamo Zagabria. Antonio Marin al bivio tra Sampdoria e Monza Il calciomercato si avvicina alla fine ma il Monza ha in canna ancora alcuni colpi da sparare. La squadra allestita da Galliani, sulla carta, dovrebbe essere tra le favorite per la promozione, nonostante si tratti di una neopromossa. Antonio Marin, a destra, in un duello contro Adrián Bernabé – Foto da Getty Images Dopo aver messo a segno la bellezza di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Iltargato Berlusconi–Galliani, dopo aver stravinto il campionato di Serie C, punta a disputare un campionato di Serie B da protagonista. Nelle ultime ore, è venuto fuori l’interesse della squadra brianzola nei confronti di, calciatore in forza alla Dinamo Zagabria.al bivio tra Sampdoria eIl calciomercato si avvicina alla fine ma ilha in canna ancora alcuni colpi da sparare. La squadra allestita da Galliani, sulla carta, dovrebbe essere tra le favorite per la promozione, nonostante si tratti di una neopromossa., a destra, in un duello contro Adrián Bernabé – Foto da Getty Images Dopo aver messo a segno la bellezza di ...

Zbarskij : Dalle 10 su @RadioQuar una sfida a colpi di rock e bellissimi testi tra due grandi band italiane. E non siete nemme… - sportli26181512 : Playoff NBA, Jamal Murray: gomitata in faccia a LeBron James. VIDEO: Storie tese a inizio ripresa tra i due All-Sta… - gitokko : RT @agambella: Dunque il Centrodestra si prende tutti e due i senatori, strappa la Regione Marche al Centrosinistra, domina in Veneto e Lig… - Speedliveit : 9° Memory Fornaca: dopo il Rally Elba è sfida a due - ValentinaPrisc : @LisadaCa @matteosalvinimi Sì certo ma ha o no la leadership del cdx?Possibile che non riesca ad imporsi?E cmq anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfida due Avezzano, sarà sfida a due: Giovanni Di Pangrazio vs Tiziano Genovesi Il Capoluogo Voghera, sarà ballottaggio Garlaschelli-Affronti: il centrodestra sfiora subivo la vittoria

La giornata elettorale La feroce sfida elettorale, forse la più aspra e velenosa della storia recente di Voghera, si chiude intorno alle 18 di ieri quando i due schieramenti, riuniti nelle sedi ...

Referendum e Regionali 2020: un primo bilancio

Trionfo del “Sì”. Il centrosinistra tiene e si riconferma anche in Toscana e Puglia. Nel centrodestra, l’unico vincitore è Fratelli d’Italia. Nel corso della notte si è andato completato un quadro che ...

La giornata elettorale La feroce sfida elettorale, forse la più aspra e velenosa della storia recente di Voghera, si chiude intorno alle 18 di ieri quando i due schieramenti, riuniti nelle sedi ...Trionfo del “Sì”. Il centrosinistra tiene e si riconferma anche in Toscana e Puglia. Nel centrodestra, l’unico vincitore è Fratelli d’Italia. Nel corso della notte si è andato completato un quadro che ...