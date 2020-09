Selvaggia Lucarelli esulta per la condanna di Valentina Pitzalis (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con un lungo articolo su “The Post Internazionale” Selvaggia Lucarelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per la condanna di Roberta Mamusa, il cui figlio tentò di dare fuoco all’ex moglie! Nel 2011 Valentina Pitzalis ha rischiato la vita a causa del suo ex marito. L’uomo, con la scusa di doverle chiedere alcuni documenti, la trasse in trappola nel suo appartamento e, dopo averla cosparsa di benzina, leArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con un lungo articolo su “The Post Internazionale”ha espresso tutta la sua soddisfazione per ladi Roberta Mamusa, il cui figlio tentò di dare fuoco all’ex moglie! Nel 2011ha rischiato la vita a causa del suo ex marito. L’uomo, con la scusa di doverle chiedere alcuni documenti, la trasse in trappola nel suo appartamento e, dopo averla cosparsa di benzina, leArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - stanzaselvaggia : “Il mio locale chiuso per droga? Io non lo so, non ho visto niente, per me sono voci”. - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - marielSiviglia : RT @marielSiviglia: Vergogna M5S PD. scuole come carceri sanitari Discoteche chiuse, tranne programmi della feccia comunista senza masche… - bullor49 : @tisola_tony @realvarriale Molto deluso dal like, a Varriale, di Selvaggia Lucarelli; nessuna imparzialità. Purtrop… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli esulta per la condanna di Valentina Pitzalis SoloDonna Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli lavorerà in Rai con la Clerici

Lorenzo Biagiarelli avrà uno spazio nel programma di cucina... Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv, su Rai Uno, nel nuovo programma di Antonella Clerici. Il ‘social ...

Il fidanzato della Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv nel nuovo programma di Antonella Clerici

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv, su Rai Uno, nel nuovo programma di Antonella Clerici. Il ‘social chef’ legato alla giornalista 46enne sarà una delle presenze d ...

Lorenzo Biagiarelli avrà uno spazio nel programma di cucina... Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv, su Rai Uno, nel nuovo programma di Antonella Clerici. Il ‘social ...Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv, su Rai Uno, nel nuovo programma di Antonella Clerici. Il ‘social chef’ legato alla giornalista 46enne sarà una delle presenze d ...