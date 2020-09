Salvini scuote il centrodestra: “Al sud scelte sbagliate, candidati non all’altezza” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Matteo Salvini tira le somme su regionali e amministrative e ammette che in Puglia e Campania “è stata l’offerta del centrodestra in generale a non essere all’altezza. Noi, certo, dovremo ragionarci. Oggi riunisco i coordinatori regionali e, dati alla mano, faremo un esame di dove e come abbiamo sbagliato“. Perché, riconosce il leader della Lega, al sud “non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro”. Insomma, per Salvini i due candidati presidenti, scelti rispettivamente da FdI in Puglia (il “bollito” Fitto) e da Forza Italia in Campania (il “perdente di razza” Caldoro), sono stati un errore (e per entrambi i nomi in effetti la Lega aveva espresso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Matteotira le somme su regionali e amministrative e ammette che in Puglia e Campania “è stata l’offerta delin generale a non essere all’altezza. Noi, certo, dovremo ragionarci. Oggi riunisco i coordinatori regionali e, dati alla mano, faremo un esame di dove e come abbiamo sbagliato“. Perché, riconosce il leader della Lega, al sud “non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro”. Insomma, peri duepresidenti, scelti rispettivamente da FdI in Puglia (il “bollito” Fitto) e da Forza Italia in Campania (il “perdente di razza” Caldoro), sono stati un errore (e per entrambi i nomi in effetti la Lega aveva espresso ...

