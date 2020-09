Powell difende la FED: le nostre azioni non servono “per alleviare il dolore” a Wall Street (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Le nostre azioni non sono state in alcun modo un tentativo di alleviare il dolore a Wall Street“. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha difeso l’operato della sua istituzione nella seconda audizione al Congresso USA della settimana, questa volta presso la Sottocommissione della Camera dei Deputati sulla crisi da Coronavirus. Powell ha difeso anche il Main Street Lending Program, il piano di sostegno dell’istituto bancario centrale statunitense a piccole e medie imprese americane colpite dall’emergenza Coronavirus – “abbiamo fatto praticamente tutte le cose che possiamo pensare di fare” – dichiarando che la FED non ha in vista alcuna modifica sostanziale del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Lenon sono state in alcun modo un tentativo diil dolore a“. Il presidente della Federal Reserve Jeromeha difeso l’operato della sua istituzione nella seconda audizione al Congresso USA della settimana, questa volta presso la Sottocommissione della Camera dei Deputati sulla crisi da Coronavirus.ha difeso anche il MainLending Program, il piano di sostegno dell’istituto bancario centrale statunitense a piccole e medie imprese americane colpite dall’emergenza Coronavirus – “abbiamo fatto praticamente tutte le cose che possiamo pensare di fare” – dichiarando che la FED non ha in vista alcuna modifica sostanziale del ...

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha difeso l'operato della sua istituzione nella seconda audizione al Congresso USA della settimana, questa volta presso la Sottocommissione della ...

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha difeso l'operato della sua istituzione nella seconda audizione al Congresso USA della settimana, questa volta presso la Sottocommissione della ...