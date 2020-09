Ormai i giornaloni non ne azzeccano più una. Dalla rimonta del No ai seggi deserti per Covid: hanno sbagliato tutto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Siamo reduci da una campagna referendaria dei giornaloni per il “no” veramente formidabile. Dopo il relativo immobilismo di mesi si è scatenato tutto nel finale, con una impennata esponenziale concentrata negli ultimi dieci giorni. È uscito di tutto. Il politologo Roberto D’Alimonte è riuscito nella non facile impresa di fare fuori mediaticamente i virologi più quotati che per qualche giorno hanno dovuto cedere la ribalta televisiva conquistata a marzo. Era ovunque e in contemporanea su Tv, radio e stampa, ma a nulla è servito. I giornaloni, capitanati dal duo La Repubblica e La Stampa, hanno invece prodotto un forte fuoco di sbarramento mirante a individuare i supposti pericoli che sarebbe derivati alla “democrazia” dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Siamo reduci da una campagna referendaria deiper il “no” veramente formidabile. Dopo il relativo immobilismo di mesi si è scatenatonel finale, con una impennata esponenziale concentrata negli ultimi dieci giorni. È uscito di. Il politologo Roberto D’Alimonte è riuscito nella non facile impresa di fare fuori mediaticamente i virologi più quotati che per qualche giornodovuto cedere la ribalta televisiva conquistata a marzo. Era ovunque e in contemporanea su Tv, radio e stampa, ma a nulla è servito. I, capitanati dal duo La Repubblica e La Stampa,invece prodotto un forte fuoco di sbarramento mirante a individuare i supposti pericoli che sarebbe derivati alla “democrazia” dal ...

