Ora è ufficiale: Suarez è un nuovo attaccante dell'Atletico

Adesso è ufficiale: Luis Suarez è un nuovo attaccante dell'Atletico Madrid. Lo hanno annunciato i "colchoneros" pochi minuti fa attraverso i propri canali ufficiali. L'attaccante uruguaiano dice così addio al Barcellona, dopo l'ultima burrascosa annata: presto sarà agli ordini di Simeone.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.https://t.co/9JeoSD7Omw pic.twitter.com/U2FB8ZSKdX — Atlético de Madrid (@Atleti) September 23, 2020

Foto: Twitter Barcellona

L'articolo Ora è ufficiale: Suarez è un nuovo attaccante dell'Atletico proviene da Alfredo Pedullà.

Il giro d'attaccanti tra Madrid, Barcellona e Torino si completa. Dopo il passaggio di Alvaro Morata alla Juventus, Luis Suárez si trasferisce ufficialmente all'Atlético Madrid. Ad annunciare il trova ...

