Omicidio Vannini, la difesa: “Assoluzione familiari e per Ciontoli cinque anni di reclusione per omicidio colposo” (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’assoluzione per i familiari di Antonio Ciontoli, che erano in casa al momento della morte di Marco Vannini e E’ la richiesta dell’avvocato Andrea Miroli, al processo di appello bis sulla morte del ventenne, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Per il difensore, i due figli di Ciontoli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo, “non avevano consapevolezza della situazione: se ci fosse stato il sangue che usciva dalla ferita ne avrebbero avuta, ma non c’è stata fuoriuscita di sangue e l’emorragia purtroppo era solo interna”. Il difensore ha chiesto in subordine per i familiari di Ciontoli, se verranno ritenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’assoluzione per idi Antonio, che erano in casa al momento della morte di Marcoe E’ la richiesta dell’avvocato Andrea Miroli, al processo di appello bis sulla morte del ventenne, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Per il difensore, i due figli di, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo, “non avevano consapevolezza della situazione: se ci fosse stato il sangue che usciva dalla ferita ne avrebbero avuta, ma non c’è stata fuoriuscita di sangue e l’emorragia purtroppo era solo interna”. Il difensore ha chiesto in subordine per idi, se verranno ritenuti ...

