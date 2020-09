Omar compie 10 anni: “Un quotidiano per dare voce ai malati” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – “‘E’ una bella causa ma questi temi non interessano, non fanno accessi e non ci si vive, altrimenti qualcuno ci avrebbe già pensato’, mi dicevano amici e colleghi nel 2010 di fronte all’idea di un quotidiano che desse voce ai malati rari. Nonostante ciò, il 28 settembre del 2010, andò online Omar, l’Osservatorio malattie rare: oggi abbiamo raggiunto i 15.000 lettori quotidiani, con una crescita del 50% negli ultimi due anni, e 16.500 articoli nel portale. Ed oggi in questa realtà lavorano 20 professioniste e professionisti”. Così la fondatrice di Omar, Ilaria Ciancaleoni Bartoli, ha sintetizzato la storia della testata nel corso dei festeggiamenti per il 10° ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – “‘E’ una bella causa ma questi temi non interessano, non fanno accessi e non ci si vive, altrimenti qualcuno ci avrebbe già pensato’, mi dicevano amici e colleghi nel 2010 di fronte all’idea di unche desseai malati rari. Nonostante ciò, il 28 settembre del 2010, andò online, l’Osservatorio malattie rare: oggi abbiamo raggiunto i 15.000 lettori quotidiani, con una crescita del 50% negli ultimi due, e 16.500 articoli nel portale. Ed oggi in questa realtà lavorano 20 professioniste e professionisti”. Così la fondatrice di, Ilaria Ciancaleoni Bartoli, ha sintetizzato la storia della testata nel corso dei festeggiamenti per il 10° ...

StraNotizie : Omar compie 10 anni: 'Un quotidiano per dare voce ai malati' - SeleneCipri : RT @franceradini: Ci siamo quasi... mercoledì 23 ci vedremo (via streaming) per la VII edizione del #PremioOMar: ormai tradizionale evento… - MenteGenetica : RT @franceradini: Ci siamo quasi... mercoledì 23 ci vedremo (via streaming) per la VII edizione del #PremioOMar: ormai tradizionale evento… - franceradini : Ci siamo quasi... mercoledì 23 ci vedremo (via streaming) per la VII edizione del #PremioOMar: ormai tradizionale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Omar compie Omar compie 10 anni: "Un quotidiano per dare voce ai malati" Adnkronos Omar compie 10 anni: "Un quotidiano per dare voce ai malati"

Oggi Omar è un'organizzazione complessa interamente focalizzata ... tanto dai pazienti che dalle istituzioni, per compiere le proprie scelte. La nostra serietà è stata riconosciuta dalle istituzioni, ...

Torna Ethnos, il festival internazionale della musica etnica a ingresso gratuito

Tra i nomi più attesi e in esclusiva: Anouar Brahem, Aynur, Omar Sosa e Yilian Canizares ... in cui ogni sera che un artista va in scena si compie un piccolo miracolo». Ad inaugurare l’edizione 2020 – ...

Oggi Omar è un'organizzazione complessa interamente focalizzata ... tanto dai pazienti che dalle istituzioni, per compiere le proprie scelte. La nostra serietà è stata riconosciuta dalle istituzioni, ...Tra i nomi più attesi e in esclusiva: Anouar Brahem, Aynur, Omar Sosa e Yilian Canizares ... in cui ogni sera che un artista va in scena si compie un piccolo miracolo». Ad inaugurare l’edizione 2020 – ...