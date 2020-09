Naike Rivelli provoca ancora | quello che c’è sotto la gonna incanta i fan

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 settembre 2020)anche nella sua ultima storia Instagram e lo fa in modo totalmente inaspettato e lasciando tutti i follower a bocca aperta. foto facebookLa modella figlia di Ornella Muti tornauna volta sui social con una nuova storia di Instagram e lo fa aggiungendo alla lista una nuovazione che di certo non passa inosservata. La giovane proprio nelle ultime settimane si è spesso e volentieri mostrata senza veli sui social e lo ha sempre fatto con uno scopo ben preciso che veniva sempre spiegato nelle didascalie delle foto. Anche in questo caso, la ragazza con un piccolo sckech lancia un nuovo messaggio che in qualche modo arriva alle orecchie di tutti i follower che la seguono da anni e che non mancano quando serve anche di criticarla. Ecco di cosa si ...