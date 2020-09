Ministro Speranza sul Covid: ci aspettano altri mesi difficili (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi sono stati superati i 300 mila contagi. Per il Ministro Speranza lo scenario futuro è difficile, ma non dobbiamo averne paura. Dai primi due casi di coronavirus in Veneto successivi ai primi 14 in Lombardia sono passati tanti mesi e da allora la … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute dall’inizio dell’emergenzaad oggi sono stati superati i 300 mila contagi. Per illo scenario futuro è difficile, ma non dobbiamo averne paura. Dai primi due casi di coronavirus in Veneto successivi ai primi 14 in Lombardia sono passati tantie da allora la … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

