Metal Gear Solid remake | arriverà in esclusiva su PlayStation 5?

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi giornata dedicata a, dato che ora è spuntato online una voce di corridoio che parla di un possibiledel primo capitolo, e sarà possibile giocarlo solo su5 E searrivasse su5 sotto forma di? Beh, pare che sia possibile. Il canale YouTube RedGamingTech, che tratta prettamente di hardware per videogiocare, ha fatto sapere che (secondo le sue fonti)verrà completamente rivisto e arriverà su5. Per fortuna, sarà un’temporanea, dato che prima o poi arriverà anche su ...

Asgard_Hydra : Metal Gear, Castelvania, Contra: 8 giochi Konami pronti a tornare su PC - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: STIAMO TUTTI MOLTO CALMI #MetalGearSolid #remake @PlayStationIT @Konami - HDblog : Metal Gear, Castelvania, Contra: 8 giochi Konami pronti a tornare su PC - suocerag : Le notizie di un remake di Metal Gear Solid per PS5 si fanno sempre più insistenti ed io ho sempre più paura -

Ultime Notizie dalla rete : Metal Gear

Oggi giornata dedicata a Metal Gear Solid, dato che ora è spuntato online una voce di corridoio che parla di un possibile remake del primo capitolo, e sarà possibile giocarlo solo su PlayStation 5 E ...Non abbiamo dettagli aggiuntivi per capire quale sia l'intenzione di Konami al riguardo. Semplice re-release o rimasterizzazione in HD? Speriamo nella seconda ipotesi, comunque un'occasione per rigioc ...