Maltempo | Coldiretti | devastati ulivi | vigne | ortaggi e stalle

Il Maltempo sferza l'Italia con bombe d'acqua, grandinate e bufere di vento che hanno devastato a macchia di leopardo lungo la Penisola ulivi, vigne e ortaggi e allagato campi e stalle, le scorte di cibo per gli animali e le attrezzature agricole. E' quanto emerge dl monitoraggio della Coldiretti sull'ultima ondata di Maltempo dell'autunno che ha colpito da nord a sud in un 2020 caratterizzato fino ad ora da oltre mille eventi meteo estremi secondo l'elaborazione di Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). La bomba d'acqua che in Piemonte si è abbattuta su Saluzzo ha causato danni ad una cinquantina di allevamenti e aziende agricole con un temporale di furia inaudita

Dopo le tragedie che si sono ripetute arriva il vademecum realizzato da Coldiretti «Sono una passione e una risorsa, ma è fondamentale rispettare le norme di sicurezza» Sono tanti i cercatori di fungh ...

Coldiretti: "Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manif ...

